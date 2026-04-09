محافظات

محافظ المنيا: تمهيد طرق بهدال وسرعة إنهاء إجراءات تشغيل مجمع خدمات زهرة

محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين
محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، لقاءً موسعاً لخدمة المواطنين من أهالي مركز ومدينة المنيا ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات في ضوء الأطر القانونية والمسؤولية المجتمعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية .


وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات الدورية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف القرى والمدن، مشيراً إلى أن وضع الحلول المناسبة للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، بهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا بين أبناء المحافظة.
وخلال اللقاء، أصدر اللواء كدواني توجيهات مباشرة لرئيس المركز بالبدء فوراً في أعمال تمهيد ورفع كفاءة طريق "بهدال"، ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين الحركة المرورية بالطرق الداخلية. 
 

مجمع الخدمات

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات التشغيلية لمجمع خدمات 'زهرة' وإدخاله الخدمة في أقرب وقت، مشيراً إلى أن هذا المجمع يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية؛ حيث صُمم ليكون صرحاً خدمياً متكاملاً يضم منافذ لكافة المصالح ، وهو ما يضمن حصول المواطن المنياوي على خدمته في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير المعاملات الإدارية.
واستجاب اللواء كدواني لعدد من طلبات الأهالي التي شملت توفير فرص عمل، وتراخيص أكشاك، ووحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً بتوزيع مواد غذائية وصرف إعانات عاجلة لعدد 31 حالة،  وتوفير العلاج اللازم مع سرعة إجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات المرضية الحرجة.
كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير جهاز عروسة لإحدى الحالات، مشدداً على ضرورة إجراء بحوث اجتماعية دقيقة وشاملة لكافة الملفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفيما يخص الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة، شدد محافظ المنيا على تفعيل لجان البيئة وفنيي التنظيم بكافة الوحدات المحلية لإجراء حصر شامل للمنازل المطلة على الترع، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين ممن يقومون بإلقاء أو حرق القمامة، لاسيما في مناطق مساكن الإيواء، حمايةً للصحة العامة ومنعاً لأي ممارسات تضر بالموارد المائية.

حضر اللقاء الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء .

