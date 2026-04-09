المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، وإلى جموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وأعياد شم النسيم، موجّهًا بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، لضمان المتابعة الميدانية المستمرة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات أولاً بأول، مع الاهتمام بالمتنزهات العامة والحدائق وكورنيش النيل، بما يضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة للتعامل مع فترة الاحتفالات، تضمنت تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها.

وتشمل الخطة تنفيذ إجراءات مشددة لتأمين تجمعات المواطنين، من بينها إجراء مراجعة فنية شاملة لكافة المعديات واللنشات، العامة والخاصة، للتأكد من سلامتها، ورفع كفاءة كورنيش النيل والحدائق، وزيادة معدلات الإنارة، ورفع الإشغالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجّه المحافظ بإحكام الرقابة على مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس)، لمنع استغلال المواطنين أو زيادة تعريفة الركوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.

وفي قطاع الصحة، كلف المحافظ برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام الأطقم الطبية، وتجهيز أقسام الاستقبال بكافة الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما شدد على أهمية توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية بالأسواق، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، والتصدي الحاسم لأي مخالفات.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط خلال فترة الأعياد، وجّه اللواء كدواني بضرورة اليقظة التامة لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، إلى جانب تكثيف الحملات البيطرية للتأكد من سلامة اللحوم والأسماك المملحة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.