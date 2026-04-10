إعدام 350 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 28 محضرًا خلال حملات تموينية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، على تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بمتابعة مستمرة من اللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

ونفذت لجنة مشتركة من إدارة تنظيم الإشغالات، وإدارة تراخيص المحال العامة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وإدارة تموين بندر المنيا، حملات تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحال والمطاعم بنطاق حي جنوب وحي غرب مدينة المنيا، التي تقدم وجبات غذائية للمواطنين، حيث أسفرت الحملات عن إعدام 350 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 28 محضرًا للمخالفين، إلى جانب إعداد التقارير الفنية اللازمة، والتحفظ على الإشغالات المخالفة.

شملت الحملات المرور على عدد كبير من المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة وسلامة الأغذية، مع التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب، مشددة على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم، بما يضمن توفير غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة.