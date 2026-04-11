الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تلاحم أبناء الوطن الضمان الحقيقي لاستقرار مصر ونهضتها

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة شملت مطرانيات مراكز شمال المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار ترسيخ دعائم المواطنة وإعلاء قيم التآخي التي تُشكل ركيزة أساسية للدولة المصرية، مؤكدًا أن تلاحم أبناء الوطن يمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات، ويعكس عمق الروابط التاريخية بين المصريين.

وشملت جولة المحافظ زيارة المطرانيات الأرثوذكسية بمراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، حيث زار مطرانية مغاغة وكان في استقباله نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، كما زار مطرانية بني مزار وكان في استقباله نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار، وفي مطاي قدّم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي، كما واصل جولته بزيارة مطرانية سمالوط، وكان في استقباله نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك.

وأعرب اللواء كدواني عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الوطني لرجال الدين الإسلامي والمسيحي في ترسيخ دعائم السلم المجتمعي وبناء الوعي، والحفاظ على مقدرات الوطن، لافتًا إلى أن وحدة الصف الوطني هي الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.

وكان محافظ المنيا قد بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع القيادات الكنسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، والعقيد أ.ح أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عزمى مدير ادارة الدعوة بالأوقاف إلى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف و الأزهر الشريف.

المنيا محافظ المنيا التهنئه العيد الأقباط

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

باركنسون

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

النقاش الصغير

النقاش الصغير يضرب مثالًا في عزة النفس : مش محتاج مساعدة من حد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| الألتهاب الرئوي يستمر لفترة أطول بعد نزلة برد.. إزاي تختاري السمك السليم

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

