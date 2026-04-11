محافظ المنيا: تلاحم أبناء الوطن الضمان الحقيقي لاستقرار مصر ونهضتها

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة شملت مطرانيات مراكز شمال المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار ترسيخ دعائم المواطنة وإعلاء قيم التآخي التي تُشكل ركيزة أساسية للدولة المصرية، مؤكدًا أن تلاحم أبناء الوطن يمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات، ويعكس عمق الروابط التاريخية بين المصريين.

وشملت جولة المحافظ زيارة المطرانيات الأرثوذكسية بمراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، حيث زار مطرانية مغاغة وكان في استقباله نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، كما زار مطرانية بني مزار وكان في استقباله نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار، وفي مطاي قدّم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي، كما واصل جولته بزيارة مطرانية سمالوط، وكان في استقباله نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك.

وأعرب اللواء كدواني عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الوطني لرجال الدين الإسلامي والمسيحي في ترسيخ دعائم السلم المجتمعي وبناء الوعي، والحفاظ على مقدرات الوطن، لافتًا إلى أن وحدة الصف الوطني هي الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.

وكان محافظ المنيا قد بعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع القيادات الكنسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، والعقيد أ.ح أحمد عزت ممثل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عزمى مدير ادارة الدعوة بالأوقاف إلى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف و الأزهر الشريف.