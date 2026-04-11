محافظ المنيا يوجه بسرعة تشغيل سجل مدني بمجمع زهرة استجابة لمطالب الأهالي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، إجراءات المعاينة التي أجراها الفريق المختص لمكتب السجل المدني بمجمع الخدمات بقرية زهرة، حيث تم فحص التجهيزات ومراجعة الملاحظات الفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء التشغيل في أقرب وقت.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ حاليًا على استيفاء كافة المتطلبات التي حددتها اللجنة المختصة، إلى جانب تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة، تمهيدًا لافتتاح السجل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات الحيوية لهم بالقرب من محل إقامتهم.

جاء ذلك استجابة فورية لمطالب أهالي قرية زهرة بمركز المنيا، بشأن سرعة إنهاء إجراءات تشغيل مكتب السجل المدني بمجمع الخدمات، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ الخميس الماضي، للاستماع إلى مطالب مواطني مركز المنيا وبحث احتياجاتهم على أرض الواقع.