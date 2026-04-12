رئيس جامعة المنيا يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

ترأس الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفدًا رسميًا من الجامعة لزيارة عددٍ من الكنائس بمدينة المنيا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهدٍ يعكس عمق العلاقات التاريخية وروح التآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وضم الوفد الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعددٍ من القيادات الجامعية، وممثلين عن الطلاب الوافدين، تأكيدًا على الدور التربوي والوطني الذي تضطلع به الجامعة في غرس قيم التعايش وقبول الآخر لدى شبابها.

شملت الزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، حيث كان في استقبال الوفد قيادات ورجال الكنيسة، الذين رحّبوا بهذه الزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تُجسّد معاني الوحدة الوطنية والتواصل الإنساني بين جميع المصريين.

وأكد الدكتور عصام فرحات اعتزازه بالروابط الراسخة التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وبالسماحة الدينية التي تميّز الشعب المصري عبر تاريخه، معربًا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم، وما يسود أبناء الوطن من مشاعر المودة والتسامح.

وقدّم رئيس الجامعة خالص التهاني بهذه المناسبة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة بسواعد أبنائها مسلمين ومسيحيين، وأن يُوفّق القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والحفاظ على وحدة وسلامة الوطن.

