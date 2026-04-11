مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل المحافظ والقيادات العسكرية للتهنئة بالعيد | صور

استقبل مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، السكرتير العام، المستشار العسكري بالمحافظة، وقيادات الأمن الوطني، وقيادات المخابرات العامة، والحربية بالمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية، ومثلي الأوقاف، والأزهر الشريف، والقيادات الشعبية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ عن محافظة المنيا، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

وأعرب نيافة الأنبا باسيليوس عن شكره وتقديره، لهذه الزيارة، وهو ما يعكس روح المحبة والأخوة التي تجمع بين المصريين، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن وحدة المصريين هي ما يميز شعبنا عن باقي الشعوب، من أجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر، طالبًا من الله القدير، أن يُديم على وطننا الحبيب الأمن والأمان والاستقرار.