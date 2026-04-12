ختام فعاليات بطولة الجمهورية للتنس بنادي المنيا الرياضي

اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للتنس والتي أقيمت على ملاعب نادي المنيا الرياضي على مدار أسبوعين ، بمشاركة 138 لاعب ولاعبة من كافة الأندية المصرية.

وتوج بالمراكز الأولى كل من : منافسات الزوجي بنين 14 سنة زياد محمود عبد الباري وحمزة أحمد عصيدة لاعبا الأهلي بالمركز الأول، كما فاز باسل أحمد المغربي واسماعيل سليمان محمد لاعبا الأهلي والمعادي بالمركز الثاني.

كما توجت في منافسات الزوجي بنات 12 سنة ليلى أحمد رجب ورودينا أحمد عمر لاعبات الأهلي وجزيرة الورد بالمركز الأول، وزينة مصطفى عامر ومليكة تامر والي لاعبات الأهلي بالمركز الثاني .

وفي منافسات الفردي 14 سنة فاز : حمزة أحمد عصيدة بالمركز الأول، وزياد محمود عبدالمبدي بالمركز الثاني، ووجدي محمد وجدي بالمركز الثالث، وباسل أحمد المغربي بالمركز الثالث مكرر

وفي منافسات الفرد بنات 12 سنة فازت :

رودينا أحمد عمر بالمركز الأول، وهنا محمود حسن بالمركز الثاني، ورولان محمد رمزي بالمركز الثالث، ومليكة تامر والي بالمركز الثالث مكرر.

وقام خالد فايز عضو مجلس إدارة نادي المنيا ومدير البطولة بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين، بحضور د. حازم مرسى ود. أحمد سلام أعضاء مجلس إدارة منطقة المنيا للتنس، ومحمد شحاته حكم عام البطولة، والحسيني محمود المدير المالي للبطولة.

وأكد فايز، أن بطولة الجمهورية تمثل أهمية كبيرة لدى نادي المنيا الرياضي ، ودائماً ما يحرص النادي على استضافتها كل عام، مؤكداً تقديم إدارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر كافة الدعم اللازم لإنجاحها وتوفير المناخ الجيد للحضور.

وتمنى مدير البطولة التوفيق لجميع المشاركين وحصد المزيد من الألقاب على كافة المستويات خلال البطولات المقبلة .