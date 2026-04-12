كدواني: المنيا نموذج في الترابط واللحمة الوطنية.. صور

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولاته الموسعة بمراكز جنوب المحافظة؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومشاركة أبناء الوطن أفراحهم، وترسيخ قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي التي تجمع المصريين.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مطرانية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بقطر، أسقف إيبارشية ديرمواس ودلجا، ناقلًا تهانيه القلبية لأبناء الإيبارشية، ثم توجه إلى مركز ملوي لزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، حيث استقبله نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، مقدمًا التهنئة لرجال الدين وأبناء المطرانية.

واستكمل المحافظ جولته بمركز أبوقرقاص، حيث زار مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكان في استقباله نيافة الأنبا فيلوباتير، كما شملت الجولة زيارة مطرانية الكاثوليك، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الكاثوليك لأبوقرقاص وملوي وديرمواس.

وخلال اللقاءات، أكد المحافظ أن المنيا ستظل نموذجًا حيًا ومضيئًا للترابط والنسيج الوطني الواحد، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين في الأعياد تعكس قوة الجبهة الداخلية وأصالة الشعب المصري، كما شدد على أن ثقافة التعايش السلمي والمواطنة تمثل ثمرة جهود الدولة في بناء الإنسان، وأن الجمهورية الجديدة تمضي بجميع أبنائها دون تمييز نحو تحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و العميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب لفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف و الاوقاف، ورؤساء المراكز، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.