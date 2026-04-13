تزامنا مع أعياد الربيع.. ضبط 236 مخالفة في حملات مكثفة على المخابز و الأسواق بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، تواصل مديرية التموين جهودها المكثفة لضبط المنظومة التموينية، تزامنًا مع أعياد الربيع.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 236 مخالفة متنوعة، شملت 182 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 47 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت الحملات تحرير محضرين في مجال المواد البترولية، أحدهما لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، وآخر لعدم انتظام استلام الحصة المقررة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد بدالين تموينيين ومنافذ صرف السلع لارتكاب مخالفات متنوعة.