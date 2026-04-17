الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: سننقل اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة تدريجيا

ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز بأن "الحصار الأمريكي لمضيق هرمز سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق مع إيران". وأضاف أن اليورانيوم المخصب سيُنقل من إيران إلى عهدة الولايات المتحدة موضحا : "سننقله تدريجياً".

ورحب الرئيس الأمريكي بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أوضح أن الحصار البحري الأمريكي الحالي ضد إيران سيظل قائماً "إلى حين إتمام اتفاقنا مع إيران بنسبة 100%".

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة: "يجب أن تسير هذه العملية بسرعة كبيرة، حيث تم التفاوض على معظم النقاط بالفعل"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب يوم الخميس إنه سيدرس السفر إلى باكستان لتوقيع اتفاق سلام إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي سلسلة من المنشورات اللاحقة، صرّح ترامب بأن إيران "أزالت، أو هي بصدد إزالة" الألغام من المضيق، ووجّه انتقادات لاذعة لحلف الناتو مجدداً، واصفاً إياه بأنه "عديم الجدوى عند الحاجة، نمر من ورق"، لعدم دعمه الكافي للجهود السابقة لإعادة فتح الممر المائي.

