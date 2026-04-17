الأقمار الصناعية ترصد : سحب ركامية على سيناء وأتربة بالقاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

بحسب صور الأقمار الصناعية، فإنه بعض السحب تظهر على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار تدفق الرمال المثارة والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، مما يعمل على استمرار تدهور الرؤية الأفقية،لذا يجب توخى الحذر.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء نسبياً مع تقدم ساعات الليل.

وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الطقس اليوم الجمعة، تتمثل في نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، مع هبات قوية قد تصل إلى 70 كم/ساعة في بعض المناطق المكشوفة.

وتتضمن أبرز ملامح الحالة الجوية ما يلي:

تدهور الرؤية الأفقية: من المتوقع انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من 1000 متر نتيجة العوالق الترابية والرياح النشطة، مما يستوجب الحذر الشديد خاصة في العمليات الجوية وحركة النقل على الطرق السريعة.

اضطراب الملاحة البحرية: يشهد البحر المتوسط وخليج السويس والعقبة اضطراباً ملحوظاً، حيث تتراوح سرعة الرياح فوق المسطحات المائية بين 50 إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يصل إلى 3.5 متر.

فرص الأمطار والسيول: رصدت صور الأقمار الصناعية فرصاً لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين، مع تحذيرات من احتمال تشكل سيول في سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة ومناطق من سيناء.

أما عن الظواهر الرعدية، حذرت الأرصاد من سحب رعدية قد يصاحبها رياح هابطة قوية من أسفل السحاب، مع احتمال لتساقط حبات "البرد" في بعض المناطق المحدودة.

وعن درجات الحرارة، يسود طقس حار نهاراً، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 31 درجة.