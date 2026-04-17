القبض على متهم بالإساءة لضباط شرطة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة لعدد من ضباط الشرطة والزعم بقيامهم بتلفيق القضايا له بالسويس.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى قام المذكور بنشر تعليق مدعوم بصور بمواقع التواصل الإجتماعى سبق له نشره خلال شهر فبراير عام 2026، بزعم قيام ضباط مديرية أمن السويس بتلفيق القضايا له، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب آنذاك .

وبمواجهة المذكور (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) أقر بإدعائه الكاذب للإستفاده من ذلك قضائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.