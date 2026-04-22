وزير الدفاع للرئيس السيسي: نجدد العهد بأن تظل القوات المسلحة حصنا منيعا يحمى الوطن

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وجاء نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى ر ئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعياً الله العلى القدير أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بالعزة والكرامة والرفعة".

إن ذكرى تحرير سيناء تمثل نموذجاً فريداً فى تاريخ الكفاح الوطني، حيث امتزجت فيها قوة السلاح ببراعة التفاوض، لتؤكد قدرة مصر على إسترداد كامل ترابها الوطنى، فى إطار من الحكمة والعزيمة والإرادة الصلبة.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يستحضرون بكل فخر واعتزاز بطولات جيل أكتوبر العظيم الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء، مقدمين أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن تراب الوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.

كما نجدد العهد على أن تظل القوات المسلحة درعا قويا وحصناً منيعاً يحمى الوطن ويصون مقدراته فى ظل قيادتكم الحكيمة .

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .