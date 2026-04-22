أعلن الحرس الثوري الإيراني: “سنتعامل بحزم مع أي إجراءات تنتهك قوانيننا بشأن الحركة في مضيق هرمز”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة الإيراني، أن الحصار البحري الأمريكي ليس له تأثير يذكر على قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية والغذاء، مشيراً إلى الإنتاج المحلي القوي وطرق الاستيراد البديلة.



وقال وزير الزراعة غلام رضا نوري: "على الرغم من الحصار البحري الأمريكي، ليس لدينا مشكلة في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية لأنه، نظراً لترامي البلاد الجغرافي وحجم إمكاناتها، من الممكن الاستيراد من حدود مختلفة".

وأضاف نوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "يتم إنتاج حوالي 85 بالمائة من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محلياً، وبالتالي فإن الأمن الغذائي للبلاد مضمون".