صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية

وقّع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة لتنفيذ مشروع «حلمنا بإيدينا نحققه» بمحافظة بني سويف، وذلك بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، من خلال مساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة مُدرّة للدخل، بما يضمن لهم الاستقلال الاقتصادي والاندماج المجتمعي.

ووقّعت البروتوكول الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق عطاء، والأستاذ عماد فاروق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة.

وأكدت أميرة الرفاعي أن المشروع يستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، من إدارة مشروعات تجارية خاصة بهم، عبر توفير قروض حسنة عينية تتمثل في تجهيز وتشغيل كرافانات تجارية بنظام «ميني ماركت»، مزودة برأس مال أولي من البضائع الأساسية، على أن يتم سداد قيمة القرض بالكامل على أقساط بدون فوائد خلال 41 شهرًا، مع منح فترة سماح لمدة شهرين من تاريخ التشغيل. وفي حالة انتظام السداد الشهري، يتم اعفاء المستفيدين آخر 6 أشهر من القرض كمكافأة على الالتزام. ويهدف هذا النموذج إلى تحسين مستوى دخل المستفيدين، ورفع جودة حياتهم، وتمكينهم من العيش باستقلالية.

وجاء اختيار الكرافانات التجارية باعتبارها نموذجًا عمليًا ومستدامًا يخفف الأعباء المالية على المستفيدين مقارنة بالمحال المؤجرة، حيث يتم تمليك الكرافان بالكامل للمستفيد عقب سداد القرض، بما يلغي التزامات الإيجار الشهرية ويعزز استدامة المشروع.

وأشار عماد فاروق إلى أن تنفيذ المشروع يرتكز على معايير واضحة لاختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه المعايير إثبات الإعاقة بمستندات رسمية، والإقامة داخل محافظة بني سويف، وعدم شغل وظيفة ثابتة، والقدرة على القراءة والكتابة وإدارة المشروع، مع مراعاة ألا تقل نسبة النساء عن 40% من إجمالي المستفيدين، وإعطاء أولوية للنساء المُعيلات. كما يتضمن المشروع إعداد دراسات جدوى مبسطة لكل مشروع، بما يضمن القدرة على السداد وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

ويتضمن المشروع تجهيز الكرافانات وفق معايير الإتاحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم توفير منحدرات ومسارات وصول مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وإشارات تنبيه ضوئية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ولافتات عالية التباين ومؤشرات صوتية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومهيأة تساعد المستفيدين على إدارة مشروعاتهم بكفاءة. كما يتضمن التعاون نظام متابعة دوريًا لضمان استمرارية المشروعات وانتظام السداد، إلى جانب إتاحة قنوات متعددة للسداد تشمل مقر المؤسسة، أو التحويلات البنكية، أو المحافظ الإلكترونية. ويغطي المشروع مدينة بني سويف وسبعة مراكز بالمحافظة كتجربة اولية، بما يعزز وصول خدمات التمكين الاقتصادي إلى نطاق جغرافي واسع داخل المحافظة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام صندوق عطاء بتوسيع نطاق مبادرات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ويدعم مشاركتهم الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.