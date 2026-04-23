كيروش: مهمتي مع غانا الأصعب في مسيرتي.. وألعب دائمًا من أجل الفوز

أعرب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادته الكبيرة بتوليه القيادة الفنية لمنتخب غانا، وذلك خلال مراسم تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام والجماهير.

وأكد كيروش أن وجوده على رأس الجهاز الفني لـ“البلاك ستارز” يمثل شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أنه شعر بروح المنتخب منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى غانا.

وأوضح المدرب البرتغالي أن هذه المهمة تُعد من أصعب التحديات في مسيرته التدريبية، لكنه شدد في الوقت ذاته على جاهزيته الكاملة لخوضها وتحقيق النجاح.

وأضاف أن قوة المنتخب تكمن في العمل الجماعي، مؤكدًا أن الفريق قادر على الفوز أمام أي منافس إذا لعب بروح واحدة وتنظيم جماعي داخل الملعب.

وشدد كيروش على فلسفته التدريبية، موضحًا أنه يلعب دائمًا من أجل تحقيق الفوز، معتبرًا أن الانتصار هو “العلاج الوحيد” في عالم كرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيضع خبراته الممتدة لأكثر من 40 عامًا في خدمة منتخب غانا، متعهدًا ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات الجماهير.