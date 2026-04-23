صراع ثلاثي مشتعل.. فتحي سند يحدد مفتاح حسم لقب الدوري

كشف الإعلامي فتحي سند أن حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم سيتوقف بشكل كبير على نتائج المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأوضح سند عبر حسابه علي فيسبوك" أن هذه المباريات تظل مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل صعوبة التنبؤ بالمستوى الفني خلالها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمقارنة الحالية بين الفرق الثلاثة، فإن الأهلي يُعد الأقل من الناحية الفنية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.