لخدمة المترددين.. تسليم 4 حافلات كهربائية للمستشفيات الجامعية بقنا

تابع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تشغيل 4 حافلات كهربائية جديدة خاصة بالمستشفيات الجامعية، عقب تسليمها لإدارة المستشفيات، في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستدامة وتفعيل التحول الأخضر، رافقه خلالها عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وهنأ رئيس جامعة قنا، منسوبي الجامعة والمستشفيات بتشغيل الحافلات الجديدة، مشيراً إلى أنها ستعمل على مدار اليوم مجانا لخدمة المترددين على المستشفيات الجامعية، وسيكون خط سيرها من بوابة سفاجا حتى البوابة المقابلة لمستشفى صحة المرأة، مؤكداً توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل الحافلات.

ووجه عكاوى، الشكر للقيادة السياسية على الدعم المستمر لمؤسسات التعليم العالي وجامعة قنا بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة العملية التعليمية والمجتمع المحيط، ومثمناً جهود إدارات الجامعة في تنفيذ مختلف خطط التطوير في مختلف القطاعات.

وقال رئيس جامعة قنا، إن تشغيل هذه الحافلات يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة الشاملة لتبني حلول الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية داخل الحرم الجامعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وسيلة نقل عصرية، آمنة، ومجانية بين مختلف منشآت المستشفيات الجامعية، ما يرفع كفاءة الخدمات اللوجستية ويضمن سرعة الوصول للمرافق الحيوية بكل يسر وطمأنينة.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم والراحة للأهالي والمواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية، مع التأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية في دعم جهود الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الوقود التقليدي واستبداله ببدائل صديقة للبيئة، وأن هذه الحافلات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن الهدوء التام أثناء الحركة وعدم التسبب في أي ضوضاء أو تلوث، ما يخلق بيئة صحية ومريحة داخل الحرم الجامعى.