قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لصدى البلد: لم نضع جنيها واحدا في مشروعات العقارات الخاصة.. ونشجع كافة القطاعات لتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يرد علي انتقادات إقامة المشروعات العقارية بدلا من الإنتاجية.. خاص
في اتصال هاتفي مع الزنداني.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
الدبابة vs الساحر.. الأوراق الرابحة كلمة السر في لقاء الزمالك وبيراميدز
ترامب: مضيق هرمز سيظل مغلقا بإحكام حتى تتمكن إيران من إبرام اتفاق
السكة الحديد تضيف مقرر وقوف لقطار 1011 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة بمحطة قوص
الحكومة ترد على شائعات توقف المصانع.. مدبولي: الصناعة المصرية في أفضل حالاتها
تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
مدبولي لـ صدى البلد : دعم المشروعات العقارية لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد
النواب يقر تعديلات حماية المنافسة نهائيًا.. خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار ولمنع الاحتكار
ليلة الحقيقة.. رسائل مثيرة من جاليليو قبل مباراة الزمالك وبيراميدز
رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

محمد إبراهيم

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد 2 والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة باكستان بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الخاصة المصرية والباكستانية.

وتضمن التدريب على مدار فعالياته تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين ، كذلك تعظيم القدرات القتالية للعناصر المشاركة بالتدريب بما يمكنها من القدرة على العمل المشترك بأسلوب احترافي تحت مختلف الظروف .

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عدد من البيانات العملية المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات الغير نمطية والتى أظهرت مدى التناغم وما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع المهام ذات الطبيعة الخاصة بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب اللواء أ ح محمد سعد قائد قوات المظلات المصرية واللواء أحمد جواد قائد القوات الخاصة الباكستانية.

قوات المظلات المظلات المصرية القوات الخاصة الباكستانية باكستان رعد 2 القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو

المزيد

