طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

تعد فطاير السمسم والعسل من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في الإفطار والعشاء واللانش بوكس للأطفال في المدارس.

نعرض لكم طريقة عمل فطاير بالسمسم وذلك من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

٣ كوب دقيق

علبة زبادي

بيضة

¼ كيلو زيت

ملعقة كبيرة خميره

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافي للعجن

للحشو

جبنه براميلي

للوجه

سمسم محمص

ماء

عسل أسود



طريقة عمل فطاير السمسم والعسل



اخلطى جميع المكونات الجافة معا ثم ضيفي البيضة والزبادي والزيت وقلبيهم وضيفي الماء تدريجيًا حتى تتشكل عجينة.



اتركي العجين ليختمر حوالي ساعة وقسميه لكرات ثم تفرد الكرات وتحشى بالجبنة

تلف على شكل رول

وفي كوب ثم اغسلي العسل في كوب من الماء ثم تغمر الرولات في الماء بالعسل ثم اغمريه في السمسم ورصيه في صاج وأدخله في الفرن حتى تمام النضج.