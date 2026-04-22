عبد المنعم سعيد: تدخل باكستان غيّر موقف ترامب السريع من وقف إطلاق النار

أكد عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن التغير السريع في موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار خلال ساعات يعكس طبيعة شخصيته السياسية التي تتسم بالتقلب في اتخاذ القرارات.

وأوضح “سعيد” خلال برنامج يحدث في مصر، أن ما حدث يرجع إلى تدخل قوي من جانب باكستان، مدعومة بتحركات من دول إقليمية مثل مصر وتركيا والسعودية، حيث لعبت هذه الأطراف دورًا مهمًا في دفع جهود الوساطة.

وأضاف المفكر السياسي، أن التحركات الباكستانية شملت مستويات سياسية وعسكرية رفيعة، من بينها زيارات ولقاءات مباشرة داخل إيران، ما ساهم في نقل صورة واضحة عن الوضع الداخلي والتحديات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار هناك.

وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت الجانب الأمريكي لإبداء مرونة أكبر، وتمديد وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة أمام المفاوضات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرار التوتر ولكن في صورة أقل حدة، عبر مناوشات متفرقة بدلًا من حرب شاملة.