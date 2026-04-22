أسامة كمال يتسائل: هل رئيس أمريكا الجديد بعد عامين هيعرف يصلح اللي بيعمله ترامب؟

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المفاوضات مع إيران قد تعقد الجمعة المقبل .



وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أمريكا هتعمل إيه لما الحرب تخلص وهي تقوم بتكسير كل العلاقات مع الحلفاء وهل الرئيس الأمريكي الجديد بعد عامين هيعرف يصلح اللي بيعمله ترامب ".



وتابع أسامة كمال :" بريطانيا رفضت أن تدخل في الحرب الأمريكية على إيران وترامب تعامل مع هذه الجملة على انها خيانة وهدد بإلغاء الاتفاق التجاري بين واشنطن ولندن ".

وأكمل أسامة كمال :" بريطانيا تعيش أزمة هوية استراتيجية وبريطانيا خسرت أوروبا بعد البريكست وتخسر الآن العلاقات القوية مع واشنطن ".

ولفت أسامة كمال :" الحرس الثوري الإيراني اعلن احتجاز سفينتين حاولتا العبور عبر مضيق هرمز ".