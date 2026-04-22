الخرابشة: إيران لم ترد بإيجابية على أمريكا رغم إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق، إن الوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النار تم بموافقة الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد نفذت غارات استهدفت إيران خلال فترة المفاوضات التي جرت في باكستان.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ تمديد وقف إطلاق النار جاء بإعلان من الرئيس ترامب، إلا أن إيران لم ترد حتى الآن بشكل إيجابي على هذا المقترح، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي استمرار هذا الحصار حتى اكتمال الاتفاق بشكل كامل.

وتابع، أن إيران تكبدت خسائر كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، حيث تشير التقديرات إلى فقدان أكثر من 40% من المسيرات الهجومية و30% من مخزون الصواريخ، إلى جانب سقوط عدد كبير من القتلى.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني استمراره طالما استمر الحصار الأمريكي، أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز عالمياً، وخلق أزمة طاقة وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأكبر في التاريخ الحالي، لافتًا، إلى أن احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية بدعوى نقل مواد مزدوجة الاستخدام اعتبرته طهران انتهاكاً للهدنة وقرصنة بحرية.

وأوضح الخرابشة أن هناك انقساماً داخلياً داخل إيران بشأن المفاوضات، في ظل وجود شروط تضعها طهران، من بينها رفع الحصار البحري والحصول على تعويضات عن الأضرار قبل أي اتفاق نهائي، مقابل مطالب أمريكية تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم وإنهاء البرنامج الصاروخي.

وأشار إلى أن تمديد الهدنة جاء بشكل أحادي من جانب الإدارة الأمريكية، في ظل ضغوط عالمية كبيرة نتيجة الخسائر التي لحقت بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.

وذكر، أن القرار الأمريكي بتمديد الهدنة جاء لإعطاء فرصة للسلام في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها العالم، بما في ذلك تأثر النقل البحري والتجارة وسلاسل توريد النفط والغاز، إلى جانب تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي.