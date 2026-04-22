أحمد موسى: الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الخرابشة: إيران لم ترد بإيجابية على أمريكا رغم إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار

محمود محسن

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق، إن الوصول إلى الهدنة ووقف إطلاق النار تم بموافقة الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد نفذت غارات استهدفت إيران خلال فترة المفاوضات التي جرت في باكستان.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ تمديد وقف إطلاق النار جاء بإعلان من الرئيس ترامب، إلا أن إيران لم ترد حتى الآن بشكل إيجابي على هذا المقترح، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي استمرار هذا الحصار حتى اكتمال الاتفاق بشكل كامل.

وتابع، أن إيران تكبدت خسائر كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، حيث تشير التقديرات إلى فقدان أكثر من 40% من المسيرات الهجومية و30% من مخزون الصواريخ، إلى جانب سقوط عدد كبير من القتلى.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني استمراره طالما استمر الحصار الأمريكي، أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز عالمياً، وخلق أزمة طاقة وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأكبر في التاريخ الحالي، لافتًا، إلى أن احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية بدعوى نقل مواد مزدوجة الاستخدام اعتبرته طهران انتهاكاً للهدنة وقرصنة بحرية.

وأوضح الخرابشة أن هناك انقساماً داخلياً داخل إيران بشأن المفاوضات، في ظل وجود شروط تضعها طهران، من بينها رفع الحصار البحري والحصول على تعويضات عن الأضرار قبل أي اتفاق نهائي، مقابل مطالب أمريكية تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم وإنهاء البرنامج الصاروخي.

وأشار إلى أن تمديد الهدنة جاء بشكل أحادي من جانب الإدارة الأمريكية، في ظل ضغوط عالمية كبيرة نتيجة الخسائر التي لحقت بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.

وذكر، أن القرار الأمريكي بتمديد الهدنة جاء لإعطاء فرصة للسلام في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها العالم، بما في ذلك تأثر النقل البحري والتجارة وسلاسل توريد النفط والغاز، إلى جانب تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

BMW 7

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

انتر لوك

بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد