عراقجي وقاليباف يقودان التفاوض وسط انتقادات من الحرس الثوري.. تفاصيل

نقل رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل التصريحات التي أوردها موقع «أكسيوس» نقلاً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى أن الحرب لن تمتد إلى ما لا نهاية، لافتًا إلى وجود انقسامات جوهرية بين المفاوضين الإيرانيين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التصريحات تأتي في سياق متابعة تطورات الموقف بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

وتابع، أن «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين داخل الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي قد يمنح الإيرانيين مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام كتمديد لوقف إطلاق النار، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق موحد ومقترح مشترك يتم تقديمه إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الهدنة ليست مفتوحة، بل قد تكون محددة زمنياً، رغم أن الرئيس الأمريكي لم يعلن ذلك بشكل صريح في بيانه الأخير، مع توقعات بإمكانية توضيح ذلك خلال وقت قريب.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن المقال أشار كذلك إلى أن الإدارة الأمريكية تلمس حالة من الانقسام داخل إيران بين المستويين السياسي والعسكري، حيث يشارك في المفاوضات كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في حين يواجهان انتقادات من قادة الحرس الثوري بشأن النقاط المطروحة للتفاوض، لافتًا أن هذا يعكس، من وجهة النظر الأمريكية، وجود تباين أو انفصال بين الرؤية السياسية والعسكرية داخل إيران.

وأشار جبر إلى أن المقال تطرق أيضاً إلى دور الشخصيات المشاركة في المفاوضات، موضحاً أن وزير الخارجية الإيراني، رغم كونه المسؤول عن السياسة الخارجية، لا يمتلك نفوذاً كاملاً داخل الداخل الإيراني، خاصة في ظل تأثير قادة الحرس الثوري.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يُعد حلقة وصل بين المستويات المختلفة، سواء السياسية أو المرتبطة بالمرشد الأعلى أو الحرس الثوري.