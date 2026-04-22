ترامب: جولة ثانية من المحادثات مع إيران ممكنة بحلول الجمعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة النيويورك بوست الأمريكية أن جولة ثانية من المحادثات مع إيران ممكنة بحلول الجمعة.

ذكر ترامب لنيويورك بوست: من الممكن حدوث اختراق في المفاوضات خلال 36 إلى 72 ساعة.

فيما نقلت منصة أكسيوس عن مصدر أمريكي قوله ترامب مستعد لمنح الإيرانيين 3 إلى 5 أيام أخرى من وقف إطلاق النار لترتيب أوضاعهم.

أضافت أكسيوس عن مصدر أمريكي: وقف إطلاق النار في إيران لن يكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم نتخذ قرارا بعد بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إسلام آباد.

تابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: دخلنا المفاوضات بحسن نية وجدية لكن واشنطن أظهرت عدم الاكتراث وسوء النية.

اضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ما زال قائما وهو إجراء عدواني وإذا توصلنا إلى أن الذهاب إلى إسلام آباد يخدم مصالحنا الوطنية فسنذهب إلى هناك وإطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية إيرانية ليسا سلوك دولة منخرطة بمسار دبلوماسي.