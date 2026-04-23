الأهلي يتمسك بالشناوي ويرفض رحيله رغم العروض

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يرفض التفريط في حارس مرماه محمد الشناوي، ويتمسك باستمراره كحارس أساسي وقائد للفريق.

وأوضحت أن القرار يأتي رغم قلة مشاركات الشناوي مؤخرًا، في ظل تمسك الجهاز الفني بخبراته الكبيرة ودوره المؤثر داخل الملعب وغرفة الملابس.

وأشار الإعلامي محمد طارق أضا، عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى أن العروض الخليجية ما زالت قائمة، إلا أن الأهلي لا ينوي بيع اللاعب في الوقت الحالي نظرًا لحاجة الفريق إليه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.