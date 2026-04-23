تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة ومواصفات شحن جبارة.. ريدمي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

كشفت تقارير حديثة أن شركة ريدمي قد تتخلى عن اسم نوت 16 في سلسلة هواتف نوت القادمة ومن المتوقع أن تضم السلسلة الجديدة عدة طرازات، مثل ريدمي نوت 17 ، وريدمي نوت 17 برو ، وريدمي نوت 17 برو ماكس ويحظى طراز برو ماكس باهتمام كبير، إذ يُتوقع أن يتميز بأكبر بطارية في تاريخ هواتف ريدمي. كما كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل جديدة حول كاميراته ومعالجه.

ريدمي نوت 15 برو بلس
 

وفقا لموقع Mi Code فأن النسخة الصينية من هاتف Redmi Note 17 Pro Max ستأتي مزودة بشريحة MediaTek جديدة تحمل رقم الطراز MT6881. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الشريحة في الأسواق باسم Dimensity 7500. ويُرجّح أن يكون هذا الجهاز خليفةً لهاتف Redmi Note 15 Pro+ الذي طُرح العام الماضي، والذي كان مزودًا بشريحة Snapdragon 7s من الجيل الرابع أما عن مواصفات التصوير، فمن المتوقع أن  يأتي هاتف Redmi Note 17 Pro Max مزود بكاميرا أساسية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعر OmniVision OV8F10 فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. ورغم كونه الطراز الأفضل في هذه السلسلة، فمن المحتمل ألا يتضمن كاميرا تليفوتوغرافية. 

أما بالنسبة لصور السيلفي، فمن المتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية من سامسونج S5KKDS بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات الشحن

أما عن مواصفات الشحن فمن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير، ليصبح هاتف Note 17 Pro Max أكبر هاتف ذكي من شاومي مزود ببطارية حتى الآن. ويشير التقرير أيضاً إلى أن النسخة العالمية من الهاتف قد تحتوي على بطارية أصغر قليلاً بسعة 9210 مللي أمبير،  ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط.

كشف تقرير حديث أن هاتف Redmi Note 17 Pro Max سيأتي بشاشة ضخمة قياس 7 بوصات بتصميم مسطح. وبينما لا تزال مواصفات الجهاز الأخرى طي الكتمان، فمن المتوقع الكشف عنه في يوليو أو أغسطس من هذا العام.

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

