قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

هاتف Redmi K90 Max
هاتف Redmi K90 Max
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي للتو عن هاتف Redmi K90 Max في الصين، وهذه السنة، لا تقتصر الميزة الرئيسية على المعالج أو البطارية فحسب، بل تشمل نظام التبريد. 

هذا أول هاتف من شاومي مزود بنظام تبريد نشط مدمج، وقد اعتمدت الشركة هذه الفكرة بشكل كامل.

يبلغ قطر المروحة 18.1 ملم، وهو ما تعتبره شركة شاومي أكبر من معظم التصاميم المماثلة. 

وتستخدم المروحة مدخل هواء رأسي بشفرات مائلة للأمام لدفع تدفق الهواء بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى قناة هواء محكمة الإغلاق وتصميم تدفق هواء دوامي يهدف إلى تقليل الاضطراب.

هاتف  Redmi K90 Max


ميزات  هاتف Redmi K90 Max

بحسب الاختبارات الداخلية لشركة شاومي، يستطيع النظام خفض درجة الحرارة بما يصل إلى 10 درجات مئوية في غضون 100 ثانية تقريبًا. 

ويحتوي على ثلاثة أوضاع قابلة للتعديل للمروحة، مع مستوى ضوضاء لا يتجاوز 32 ديسيبل.

تستخدم المروحة نظام محامل معدني بالكامل، وقد اجتازت بنجاح اختبار تقادم لمدة 50,000 ساعة. 

والأكثر إثارة للإعجاب أن شركة شاومي تُعلن أن المشترين الذين يحصلون على الجهاز قبل 5 مايو سيحصلون على ضمان لمدة ست سنوات على المروحة، بالإضافة إلى خدمة تنظيف مجانية مدى الحياة.

ميزات  هاتف Redmi K90 Max

مواصفات وسعر هاتف Redmi K90 Max عند إطلاقه

يعمل الهاتف من الداخل بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مقترنًا بشريحة رسومات منفصلة تركز على الذكاء الاصطناعي تسمى D2. 

تم تصميم هذا المزيج للألعاب ذات معدل التحديث العالي، مع دعم دقة 1.5K بمعدل يصل إلى 165 هرتز عبر مجموعة واسعة من الألعاب.

كما أنه يستخدم أحدث معايير ذاكرة LPDDR5X Ultra RAM وUFS 4.1، كما
في المقدمة، توجد شاشة مسطحة بحجم 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. 

وتؤكد شاومي أنها تستخدم تقنية الإضاءة الخلفية M10 وتدعم خاصية التعتيم الكامل للتيار المستمر، بالإضافة إلى وضع سطوع منخفض (1 شمعة/م²) وإعداد مخصص لحماية العين أثناء اللعب.

يتم تشغيل كل شيء بواسطة بطارية كبيرة أحادية الخلية بسعة 8550 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 وات.

ميزات  هاتف Redmi K90 Max

كاميرات وإضافات

 فيما يتعلق بالكاميرا، تتألف الكاميرا الخلفية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (1/1.55 ​​بوصة)، مقترن بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. 

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

 

كاميرا هاتف Redmi K90 Max

تتضمن الميزات الإضافية المخصصة للألعاب معدل أخذ عينات جيروسكوب 400 هرتز، ومناطق لمس مُحسّنة لألعاب مُحددة، ونظام ميكروفون ثلاثي مُصمم ليعمل بكفاءة أكبر في الوضع الأفقي. كما أضافت شاومي شريحتين لتحسين إشارة Surge T1+ لتعزيز استقرار الشبكة.

تشمل المواصفات الأخرى للجهاز مكبرات صوت مزدوجة متناظرة مضبوطة بتقنية Bose، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد يعمل بالموجات فوق الصوتية، ومحرك خطي على المحور X لتقنية اللمس. كما يتميز الهاتف بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، وهو أمر جدير بالملاحظة نظرًا لوجود مروحة داخلية.

السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف Redmi K90 Max من 3499 يوانًا صينيًا (حوالي 513 دولارًا أمريكيًا) في الصين. 

وبفضل خصم البيع الأولي لفترة محدودة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي، ينخفض ​​السعر فعليًا إلى 2549 يوانًا صينيًا (حوالي 373 دولارًا أمريكيًا)؛ ومع ذلك، نعرض السعر الأصلي أدناه:

ريدمي K90 ألترا   سعر الصين (باليوان الصيني)    السعر (بالدولار الأمريكي، تقريبًا)
12 جيجابايت / 256 جيجابايت    3499     513 دولارًا
12 جيجابايت / 512 جيجابايت    3999    586 دولارًا
16 جيجابايت / 256 جيجابايت    3799    557 دولارًا
16 جيجابايت / 512 جيجابايت    4299    630 دولارًا
16 جيجابايت / 1 تيرابايت    4999    733 دولارًا
 

شركة شاومي هاتف Redmi K90 Max معالج MediaTek Dimensity 9500 معدل تحديث الكاميرا الخلفية

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
