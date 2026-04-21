ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة هواتف M8 بإطلاق هاتف Poco M8s 5G للأسواق العالمية، لينضم إلى الطرازات الحالية مثل Poco M8 و M8 Pro . يُقدّم هاتف M8s، وهو الطراز الأساسي، مزيجًا من الميزات الحديثة وبطارية ذات سعة كبيرة، مما يجعله خيارًا عمليًا للاستخدام اليومي.

مواصفات وميزات هاتف Poco M8s 5G

يأتي هاتف Poco M8s 5G بشاشة Full HD+ مقاس 6.9 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في التطبيقات المتوافقة. توفر الشاشة دقة عرض تبلغ 2340 × 1080 بكسل وسطوعًا يصل إلى 850 شمعة في وضع السطوع العالي. كما أنها حاصلة على شهادات TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق والوميض، مما قد يُفيد أثناء جلسات المشاهدة الطويلة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث ، المصنّع بتقنية 6 نانومتر. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع دعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2، المبني على نظام Android 15. كما يتميز بحماية IP64 ضد الغبار ورذاذ الماء، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان.

للتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، مدعومة بعدسة ثانوية إضافية. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. وتشمل ميزات الصوت دعم تقنية Dolby Atmos وتقنية الصوت عالي الدقة (Hi-Res Audio) لتجربة وسائط محسّنة.

سعر وتوافر هاتف Poco M8s 5G



يبدأ سعر هاتف Poco M8s 5G من 189 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين. أما نسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين، فسعرها 219 دولارًا أمريكيًا.