مقترح بإلزام المطورين العقاريين بمعالجة واستخدام مياه الصرف بـ الكمبوندات

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إلزام المطورين العقاريين بإنشاء محطات لمعالجة وتدوير مياه الصرف والتحلية داخل التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات)، بهدف استخدامها في ري المسطحات الخضراء والحدائق وترشيد استهلاك المياه.



وأكدت النائبة ولاء الصبان، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة والتجمعات السكنية المغلقة، والتي تضم مساحات خضراء واسعة تستهلك كميات كبيرة من المياه.



الحفاظ على الأمن المائي

وأوضحت أن الحفاظ على الأمن المائي يتطلب تبني حلول تكنولوجية مستدامة تساهم في الحد من إهدار مياه الشرب النقية في أعمال الري، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة داخل المشروعات السكنية.

وطالبت النائبة ولاء الصبان بإلزام جميع المطورين العقاريين والشركات المنفذة للكمبوندات، سواء القائمة أو الجاري ترخيصها، بإنشاء محطات لمعالجة وتدوير مياه الصرف أو محطات تحلية داخلية وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي، على أن تُستخدم المياه الناتجة في ري كافة المسطحات الخضراء والحدائق داخل المشروع.



كما دعت إلى إدراج هذا الاشتراط ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على تراخيص البناء واعتماد المخططات العامة للمشروعات، مع حظر استخدام مياه الشرب النقية بشكل كامل في ري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل التجمعات السكنية المغلقة.

وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه دعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.