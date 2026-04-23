الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: الدولة تضع قطاع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولوياتها

جولة رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توسعات مصنع متخصص في تصنيع مختلف أنواع المحاليل الطبية الوريدية بشتى أحجامها، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

عقب وصوله إلى المصنع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع قطاع الدواء والمستلزمات الطبية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الصناعي، الذي يعمل بشكل آلي كامل وفقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية (EDA)، يُعد نموذجًا لما تستهدفه الدولة من توطين التكنولوجيا المتقدمة. 

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استمرار دعم هذه المشروعات، بما يضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من  نائب رئيس مجلس إدارة المصنع، حول التوسعات الجديدة، حيث أوضح أن التكلفة الاستثمارية لهذه التوسعات (المرحلة الثانية) تبلغ 10 ملايين دولار، لترتفع بذلك إجمالي استثمارات المشروع، بعد التوسعات، إلى 60 مليون دولار.

وأضاف: تأتي المرحلة الثانية للمصنع على مساحة 20 ألف متر مربع، وتتيح المرحلة الجديدة 100 فرصة عمل مباشرة ليرتفع حجم العمالة الإجمالية للمرحلتين إلى 600 وظيفة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للتوسعات 15 مليون زجاجة سنويًّا، تزيد بدورها إجمالي الطاقة الإنتاجية لـ 50 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنويًّا بنوعيات P.E.، وP.P.، ويعتمد المصنع على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بنظام (B.F.S)، كما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP).

بدوره، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد الأول والأكبر من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية، ويستهدف بشكل مباشر سد الفجوة الاستيرادية في المحاليل الوريدية الاستراتيجية، إلى جانب التصدير لأكثر من 13 دولة عربية وأفريقية، فضلًا عن أسواق أمريكا اللاتينية. 

وأكد أن التوسعات الحالية للشركة تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تهيئة مناخ جاذب للأعمال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية ومرافق على أعلى مستوى من الجاهزية وفق المواصفات العالمية، إلى جانب الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين من خلال شباك واحد فعّال بإجراءات واضحة وميسّرة.

السويس رئيس مجلس الوزراء أنواع المحاليل الطبية الوريدية

