عباس شومان يعلق على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية ويقترح عقابا رادعا

علق الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على الفيديو الذى يوثق لحظة إلقاء رزم أموال على شخص كـ"نقطة" في فرح بالغربية.

تعليق عباس شومان على إلقاء رزم أموال في فرح بالغربية

وقال عباس شومان عبر صفحته الرسميه على فيس بوك: "هل لابد من تقديمها بهذا الشكل المستفز لمشاعر الفقراء، فضلا عن التباهي وإهانة المال وحتى من قدمت له؟



عباس شومان يقترح عقابا

واقترح عقابا رادعا لمثل هذه التصرفات العبثية حسب وصفه وقال: “لابد من إجراءات تمنع مثل هذا العبث الذي يتكرر وأرى أن العقاب المناسب أن يدفع من يفعل هذا مثله مرتين للدولة”.

وكان قد أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، جدلا واسعا، حيث أظهر الفيديو إلقاء رزم من الأول على أحد الأشخاص كنقطة، خلال حفل زفاف بمحافظة الغربية، فى مشهد اعتبره كثيرون مستفزا.

وقد أثار الفيديو دهشة المتابعين بسبب ما تضمنه من مشهد غير مألوف، اعتبره البعض سابقة داخل المحافظة.

وأشار البعض إلى أن إجمالي الأموال التي تم تقديمها خلال الحفل قد يصل إلى عدة ملايين.

وأثار الفيديو موجة من الجدل، وفتح نقاشًا واسعًا حول مظاهر الإنفاق في الأفراح، ومدى ارتباط هذه العادات بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع حاليًا.