عباس شومان يحذر الآباء والأمهات: لا تتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم

قال الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمهات والآباء يشتكون ويتضررون من ترتيب الحضانة، فلعلّ القانون الجديد يرضي الجميع، ويحقق مصالح الأطفال المجني عليهم من الوالدين.

وأضاف شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لن يستطيع قانون من إرضاء الآباء والأمهات معا، ولو قدم الآباء والأمهات مصلحة المحضون ما احتاجوا لقانون أصلا.

وتابع قائلاً:" يا أيها الآباء والأمهات لاتتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم، واعلموا أن تضييعكم لهم أسرع طريق إلى جهنم.

وقلت كثيرا لا فرق بين الأم و امها، ولا فرق بين أم الأب و الأب عمليّا، فليكن الأب بعد الأم مباشرة في الحضانة، فمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ينطبق على من يمنع الوالد أو الوالدة من رؤية المحضون.

كما أذكر الآباء والأمهات إذا وقع الطلاق بقوله - تعالى-: { ولاتنسوا الفضل بينكم..}فاتقوا الله في أولادكم.

وأوضح، انني كنت ولازلت أرى أن الطرف غير الحاضن من الوالدين من حقه استضافة المحضون مدة يحددها القضاء كل أسبوع يقيم معه إقامة كاملة، ويعاقب إذا منع عودته للحاضن.