عباس شومان للأزواج: لا تتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم بعد الطلاق

شيماء جمال

أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن أزمة حضانة الأبناء، تظل من أكثر القضايا حساسية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أي قانون إرضاء الجميع ولكن المهم مراعاة مصلحة الأبناء وعدم استغلالهم فى المشكلات الأسرية.

وقال الدكتور عباس شومان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن الأمهات والآباء يشتكون ويتضررون من ترتيب الحضانة، فلعلّ القانون الجديد يرضي الجميع، ويحقق مصالح الأطفال المجني عليهم من الوالدين.

وأشار إلى أنه لن يستطيع قانون من إرضاء الآباء والأمهات معا، ولو قدم الآباء والأمهات مصلحة المحضون ما احتاجوا لقانون أصلا.

تضييع الأبناء أسرع طريق إلى جهنم

ووجه رسالة للآباء والأمهات قائلا: لا تتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم، واعلموا أن تضييعكم لهم أسرع طريق إلى جهنم.

إعادة النظر فى ترتيب الحضانة

ونوه بأنه قال كثيرا لا فرق بين الأم وأمها، ولا فرق بين أم الأب والأب عمليّا، فليكن الأب بعد الأم مباشرة في الحضانة.

تحذير للوالدين
وحذر الوالدين من منع الأبناء من رؤية أحدهما، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ” الحديث حسنة الترمذي، وقال : حسن غريب، وهو ينطبق على الآباء والأمهات إذا منع أحدهم الآخر من رؤية المحضون


واختتم كلامه قائلا: أذكر الآباء والأمهات إذا وقع الطلاق بقوله - تعالى-: { ولاتنسوا الفضل بينكم..} فاتقوا الله في أولادكم.

