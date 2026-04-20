دعاء للأبناء.. الأبناء هم زهرة الحياة الدنيا وأغلى ما يمتلك الإنسان على هذه الأرض، لذلك يسعى الوالدان أن يسعدا أولادهما ويراهما فى أفضل حالٍ ومحفوظين من أى شر أو سوء، لذلك سوف نذكر لكم أجمل أدعية للأبناء تحفظهم من كل مكروه وسوء.



دعاء للأبناء يحفظهم من كل مكروه وسوء

اللهم إنى أسألك أن تحفظ أبنائي من الأذى والحسد والعين، ومن رفقاء السوء، وجنبهم من أراد بهم شراً أو مكروهاً يا قادر يا عظيم واحرسهم بعينك التي لا تنام.

اللهم يا ودود يادود، أستودعك يا الله أبنائي، فاحفظهم من الأذى والحسد والعين، إنك أنت الحفيظ العليم.

اللهم جنبهم من أراد بهم شراً أو مكروهاً يا قادر يا عظيم واحرسهم بعينك التي لا تنام.

اللهم إنَّ العين حق فأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصرف عنهم أعين الحاسدين، وأسألك ربي أن تتولاهم بحفظك العظيم وكرمك الواسع.

اللهم أسألك أن تحفظ أولادي من أصدقاء السوء كما حفظت نبيك يونس -عليه السلام- في بطن الحوت.



دعاء للأبناء بالتوفيق فى العلم

«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

-«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية».

- «اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

- «اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك».

- «اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

-«اللهم ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».

-«اللهم ارزقهم حُبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك. اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته».

-«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».

-«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

أدعية لتحصين الأبناء

اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، يا سامعًا من العبد حمده وشكواه، أسألك أن تحفظ أولادي من كل أذى ومكروه، إنك أكرم الأكرمين

اللهم إني أعيذهم من من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم يا مغير الحال والأحوال لا تغير الحال على أولادي إلا لأحسنه. اللهم غير وبدل حالهم إلى أحسن وأطيب حال .

اللهم إني أعيذهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعيذهم من هم يرهقهم، وبكاء يحزنهم وكرب يفجعهم، أسألك يا كريم أن تشرح صدورهم وتجبر خواطرهم.

اللهم باعد بينهم وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة.

اللهم إنك وهبت لي أولادي من غير حول ولا قوة فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظهم من أي مكروه