قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟..على جمعة يجيب

ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟
ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟
شيماء جمال

يتساءل الكثير عن هل هناك تعارض بين نفاذ القدر والدعاء، وما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ وفى هذا السياق قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق،وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، انه قد يتوهم بعض الناس التعارض بين نفاذ القدر والدعاء، وليس الأمر كذلك؛ فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم التعارض بين نصوص الشرع الشريف. فالشرع جاء بحتمية الإيمان بالقدر، وجاء كذلك بالحث على الدعاء؛ لأن الدعاء عبادة عظيمة الأثر، والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان.

وتابع: ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء قط؛ فكم رُفعت بالدعاء محنة، وكم كشف الله به من مصيبة وكارثة. ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابًا كثيرة من الخير.

ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له

وأشار إلى أن الإمام الغزالي قد قال في هذا الشأن: "فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السهام، والماء سبب لخروج النبات من الأرض؛ فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان". وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ألا يحمل السلاح.

ولفت إلى أن الأحاديث التي قد يُتوهم التعارض بينها وبين العقيدة السليمة في القضاء والقدر، هي في حقيقتها منسجمة معها، ويتضح ذلك من شرح العلماء وتفسيرهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر».

وقد قيل في شرحه: إن القضاء هو الأمر المقدَّر، ومعنى الحديث أن العبد قد يخاف نزول المكروه به، فإذا وُفِّق إلى الدعاء دفعه الله عنه؛ فتسميته قضاء من هذا الوجه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي والدعاء، مع أن المقدور كائن، لخفائه على الناس وجودًا وعدمًا. ولما بلغ عمرُ الشامَ، وقيل له: إن بها طاعونًا، رجع، فقال أبو عبيدة: أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله.

معنى رد القضاء 

وقيل أيضًا: إن معنى رد القضاء، إذا أريد به حقيقته، هو تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل. وقد جاء في حديث ابن عمر أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.

وكذلك قيل في معنى الزيادة في العمر: إنها ليست زيادة حقيقية في الأجل، وإنما هي بركة في العمر، فيُيسَّر للعبد في الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره في الزمن الكثير. فجعل الله الدعاء سببًا لرد البلاء، وجعل أعمال البر سببًا لطول العمر وبركته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

حبس متهم

المتهمة بإنهاء حياة رضيعها بقنا : مش عايزة حاجة تربطنى بجوزي

ارشيفية

إصابة شخصين في انفجار أنبوبة داخل مصنع ورق بـ6 أكتوبر

المتهم

بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهم بضرب آخر بالقاهرة

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد