الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

من السرقة إلى القـ.ـتل.. علي جمعة يوضح كيف صان الإسلام الأموال والأنفس

علي جمعة يوضح كيف صان الإسلام الأموال والأنفس
علي جمعة يوضح كيف صان الإسلام الأموال والأنفس
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأٍبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أسس الاجتماع البشري: حماية الأموال والأنفس

ونوه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)”

وبين أن هذه الآيه الكريمة ترسي أصلًا عظيمًا من أصول استقرار المجتمع، وهو صيانة المال وصيانة النفس.

مقاصد الشريعة الكبرى

وأوضح أن الآية تضع حجر الزاوية لاثنين من أهم المقاصد الكلية للشريعة: حفظ المال وحفظ النفس؛ ضمانًا لأمن المجتمع واستقامته.

تحريم أكل المال بالباطل

ولفت الى أن الأصل في المعاملات أن تقوم على التراضي والعدل، ويحرم منها كل ما كان باطلًا أو ظلمًا.

صور أكل المال بالباطل

وذكر ان صور أكل المال بالباطل: السرقة، والاغتصاب، والسحت، والرشوة، والربا.

وأوضح ان السرقة والاغتصاب صورتان للعدوان على المال؛ فالسرقة أخذ المال خفية، والاغتصاب الاستيلاء عليه علانية بالقوة أو النفوذ، وكلاهما محرم.

الفرق بين الرشوة والسحت

وبين الفرق بين الرشوة والسحت وقال:

الرشوة: ما يُدفع لأخذ حق الغير بغير حق.

والسحت: ما يضطر الإنسان إلى دفعه ليصل إلى حقه بسبب ظلم الظالمين، والإثم على الآخذ الظالم.

فلسفة التجارة والربح في الإسلام

وعن فلسفة التجارة والربح فى الإسلام قال: أباح الشرع الربح الناتج عن التجارة المشروعة، القائمة على التراضي، لتكون سبيلًا حلالًا للكسب، في مقابل صور الكسب المحرمة.

التجارة تحتاج إلى حسن إدارة

وأشار الى ان التجارة ليست مجرد بيع وشراء، بل تحتاج إلى بصيرة وحسن تدبير، ومن أهم قواعدها: تدبير الخروج قبل الولوج.

حرية السوق في الإطار المشروع

ونوه ان من هدي النبوة ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، بعيدًا عن الظلم والهيمنة والاحتكار.

قدسية الحياة البشرية

وتابع: كما حرم الله قتل الغير، حرم كذلك قتل النفس، فكل عدوان على الروح بغير حق خروج عن منهج الله.

الرحمة الإلهية في التشريع

وبين أن الله ختم الآية بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}؛ ليدل على أن هذه الأحكام كلها مبناها على الرحمة وحفظ مصالح العباد.

