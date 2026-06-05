الخارجية الروسية: يجب تكاتف المجتمع الدولي لتجاوز واحتواء الأزمة الإيرانية

أعربت ماريا زاخاروف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تقدير بلادها العميق واحترامها وامتنانها للجهود المصرية، سواء داخل المنظمات الدولية أو من خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التطورات الأخيرة، بما فيها العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، تمثل أمراً يصعب تصديقه، مردفة: «أعتقد أن العالم بأسره ينبغي أن يتوحد ويبذل جميع الجهود الممكنة من أجل تهدئة الأوضاع، إذ هناك أعداد كبيرة من الناس يعانون بالفعل، كما أننا نواجه أضرارًا جسيمة سواء نتيجة القصف أو بسبب التهديدات البيئية».

وتابعت: «يتعين على جميع الدول والشعوب والأمم أن تتكاتف لتجاوز هذه الأزمة وأن تسهم بجهودها في احتوائها، وأعتذر عن قول ذلك، لأنني أمثل بلادي، ولكن بما أنكم سألتم عن هذا الأمر، فبصفتي ممثلاً لوزارة الخارجية الروسية، وعلى المستوى الشخصي أيضاً، أرى حجم العمل الكبير والمهم الذي تقوم به مصر في هذا المسار».

وواصلت: «أتمنى لكم التوفيق، وأرى أنه ينبغي لنا جميعاً أن نتحد، لأن هذه السرديات المدمرة بالغة الخطورة، لقد كانت الأوضاع في المنطقة هشة على الدوام، ومن ثم يجب علينا، بطريقة أو بأخرى، أن نكون معًا ونبذل كل ما في وسعنا لتجاوز هذه الأزمة».