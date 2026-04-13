الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

ردّ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على ما ذكره الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم.



وقال هلالي، فى تصريح له إن الآراء الفقهية المتعلقة بقتل النفس «آراء بشرية» وليست حكما إلهيا قطعيا، كاشفًا أن بعض الصحابة «قتلوا أنفسهم».

وأوضح شومان، أنه لم يثبُت أن صحابة صحت صحبتهم قتلوا أنفسهم، وعلى فرض ثبوته فلا حجة فيه، مشددًا على أن العبرة بالثابت من النصوص، ولا يفيد ذكره في مجال صرف الناس عن قتل النفس.



وشدد شومان، على أنه يجب أن يقتصر دور العلماء على بيان تحريم قتل النفس، دون حكم على قاتل نفسه بدخول النار، فالله أعلم بحاله وقت الفعل، ودون تهوين من الفعل حتى لا يستهين به الناس.