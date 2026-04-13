قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
الانتهاء من أعمال تطوير قاعة الخبيئة بمتحف الأقصر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا
توم واريك: وقف الضربات الجوية مرتبط باستجابة إيران للمقترحات الأمريكية
انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
تيسيرًا على المستثمرين.. وزير الصناعة يعيد تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تحسين كفاءة الاستثمارات وتطوير آليات التمويل لدعم الاقتصاد
صندوق النقد: تراجع الأسعار العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب سيستغرق وقتا
خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو
أيقونة البهجة.. ناقد فني يكشف أبرز محطات إسعاد يونس الفنية
المتطرف سموتريتش يدعو للعدوان عن إيران وإنهاء قدراتها النووية
يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
ناصر عباس: اسمي جاء ضمن خطاب تفويض من الأهلي لحضور جلسة استماع حكام الفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: الاحتفال بـ"شم النسيم" شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان

الإفتاء: الاحتفال بـ"شم النسيم" شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان
شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في موسم "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان.

وتابعت عبر موقعها الرسمى أن “شم النسيم” كان معروفًا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد المسمَّى؛ فكما احتفل قدماء المصريين بشم النسيم باسم "عيد شموس" أو "بعث الحياة": احتفل البابليون والآشوريون "بعيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود "بعيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان "بعيد القمر"، واحتفل الجرمان "بعيد إستر"، وهكذا.

ولم يكن من شأن المسلمين أن يتقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.

فقد كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه -والي مصر من قِبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع؛ كما أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف".
الاحتفال بعيد شم النسيم

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم.

وأوضحت « الإفتاء» حكم الاحتفال بعيد شم النسيم، أن ذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

وأضافت أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

وأفادت «الإفتاء» عن موعد شم النسيم الأصلي، أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.

وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.

الإفتاء شم النسيم عيد الفصح عيد شموس عيد ذبح الخروف عمرو بن العاص الاحتفال بعيد شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

هل الميت يُعذَّب في قبره

هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

ترشيحاتنا

نيللي كريم

بعد واقعة فتاة إسكندرية..نيللى كريم تعيد مشهد «فاتن أمل حربي»

و ئام مجدي و جدتها

سبب شفائي من الاكتئاب..وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها الراحلة

ريم سامي وزوجها

ريم سامي تلفت الأنظار رفقة زوجها على متن يخت

بالصور

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

بشرى سارة.. تسلا تخطط لإنتاج سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

بعد اختراق 100 ألف سيارة.. تسلا تتخذ قرارا صارما

تسلا
تسلا
تسلا

شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورا

فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا
فى شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد