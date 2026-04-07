عباس شومان: هيئة كبار العلماء مرجعية الأمة.. ونعمل على إعداد جيل أزهري راسخ

أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الهيئة تمثل المرجعية العلمية الكبرى في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى تاريخها العريق منذ تشكيلها الأول الذي ضم 35 عضوًا من مختلف المذاهب، وما حققته من إنجازات وقرارات تاريخية، موضحًا أن الهيئة شهدت فترات توقف وتراجع في عدد أعضائها، ولكن هناك جهودا مكثفة من الإمام الأكبر لزيادته إلى الحد الأقصى المقرر وهو 40 عضوًا.

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال كلمته في البرنامج العلمي الموجَّه لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر بعنوان «الترسيخ العلمي في العلوم العربية والشرعية»، أن الهيئة تضطلع بمسؤوليات كبرى وفق الدستور المصري، وتعمل من خلال لجانها المتخصصة على دعم مسيرة العلم وخدمة الشريعة واللغة العربية، وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار تكامل مؤسسات الأزهر، ويستهدف إعداد جيل من العلماء المؤهلين علميًا على المنهج الأزهري الأصيل.

وأوضح أن البرنامج، الذي يُنفذ بإشراف الإمام الأكبر وبالتعاون مع جامعة الأزهر، يركز على دراسة متعمقة لكتب التراث، بما يسهم في بناء كوادر علمية قادرة على حمل رسالة الأزهر، معربًا عن أمله في أن تمثل عودة البرنامج بعد توقفه بسبب جائحة كورونا انطلاقة قوية تسهم في تحقيق أهدافه، وتخريج علماء متميزين يخدمون قضايا الأمة.

وجاء البرنامج انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الشريف الدعوية والعلمية في تأصيل المعرفة وتعميق الفهم، وبناء الكفاءات العلمية القادرة على حمل أمانة العلم وصيانة تراثه، وهو برنامج معتمد من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويُنفَّذ بالتعاون مع جامعة الأزهر، ويستهدف نخبة من أعضاء الهيئة المعاونة في التخصصات الشرعية والعربية، ممن رشحتهم الكليات الأزهرية المختلفة، ويتضمن شرحًا معمقًا لعدد من كتب التراث في شتى التخصصات؛ بما يعزز إعداد جيل علمي راسخ يسهم بفاعلية في خدمة قضايا الأمة.