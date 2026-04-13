ديني

هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور بالقرآن؟.. القصة الكاملة في سورة طه

أمل فوزي

لاشك أن استفهام هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور في القرآن؟، يفتح إحدى بوابات أسرار هذا اليوم ، الذي تثور في الاستفهامات وشبهات التحريم ، لما يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون الاحتفال بالأعياد سواء عيد الربيع أو عيد القيامة المجيد، ومن هنا تتضح أهمية الوقوف على حقيقة هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور في القرآن؟.

هل شم النسيم هو يوم الزينة

ورد عن حقيقة هل شم النسيم هو يوم الزينة المذكور في القرآن؟ ، أنه ورأى بعض العلماء أن يوم شم النسيم مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: «مَوْعدكُمْ يَوْم الزّينَة وَأَنْ يُحْشَر النَّاس ضُحًى» طه الآية 20.

وجاء أن شم النسيم المعروف باسم عيد الربيع لدى المصريين القدماء وهو يوم الزينة الذي ورد في القرآن الكريم في الآية 59 من سورة طه “قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى”، فالدلالة من الآية القرآنية أن المصريين القدماء كانوا يتزينون فيه لأنه يوم عيد قومي لهم.

وقَالَ الطبري في تأويل قوله تعالى : (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) الآية 59 من سورة طه ، إنه يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون، حين سأله أن يجعل بينه وبينه موعدا للاجتماع: (( مَوْعِدُكُمْ ) للاجتماع ( يَوْمُ الزِّينَةِ ) يعني يوم عيد كان لهم، أو سوق كانوا يتزينون فيه ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ) يقول: وأن يُساق الناس من كلّ فجّ وناحية (ضُحًى) فذلك موعد ما بيني وبينك للاجتماع، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

وذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) فإنه يوم زينة يجتمع الناس إليه ويحشر الناس له.

وحدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ) قال: يوم زينة لهم، ويوم عيد لهم ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) إلى عيد لهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد ( يَوْمُ الزِّينَةِ ) قال: يوم السوق.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( يَوْمُ الزِّينَةِ ) موعدهم.

وحدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن مجاهد، مثله.
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قال موسى ( مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) وذلك يوم عيد لهم، وحدثنا بشر، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ) يوم عيد كان لهم، وقوله ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) يجتمعون لذلك الميعاد الذي وعدوه.

وحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ) قال: يوم العيد، يوم يتفرغ الناس من الأعمال، ويشهدون ويحضرون ويرون.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق ( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ) يوم عيد كان فرعون يخرج له ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) حتى يحضروا أمري وأمرك ، وأن من قوله ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) رفع بالعطف على قوله ( يَوْمُ الزِّينَةِ ).

وذُكر عن أبي نهيك في ذلك ما حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد المؤمن، قال: سمعت أبا نهيك يقول: ( وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ) يعني فرعون يحشر قومه.

ما هو يوم الزينة

ورد ذكر يوم الزينة في القرآن الكريم في سورة طه، فقال تعالى: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى}، ويوم الزينة هو اليوم الذي تواعد فيه النبي موسى عليه السلام مع فرعون، ليبرز كل منهما ما عنده من سحر ومعجزات، ويُقال إن يوم الزينة كان يوم عيد لديهم، أو هو سوق يجتمعون فيه ويتزينون، وقيل أنه يوم عاشوراء.

قصة يوم الزينة

وقد فسر الجلالين الآية بقوله إن "قال" تشير إلى سيدنا موسى عليه السلام، و"موعدكم يوم الزينة" هو يوم العيد لديهم، و"وأن يُحشر الناس" أي يُجمع أهل مصر، و"ضحى" تعني وقته للنظر فيما يقع، وبهذا يكون قول موسى لفرعون ودعوته للاجتماع في يوم الزينة، حين يتزيّن الناس ويجتمعون وقت الضحى ليروا المعجزات التي لديهما. 

واتفقا على أن تكون الحجة للغالب فيهما على المغلوب يقرّ المغلوب للغالب فيه بأنه على حق، ومع أن الغلبة حينها كانت لسيدنا موسى إلا أنّ فرعون أبى واستكبر وزاد كفرًا، وتشير بعض الأدلة إلى أن رمسيس الثاني كان هو ذلك الفرعون الذي حاجج سيدنا موسى عليه السلام.

يوم الزينة وشم النسيم

كان الفراعنة يحتفلون بعيد النيروز وهو عيد الربيع أو عيد شم النسيم كما يطلق عليه هذه الأيام، وقد قيل إنّ موعده كان في يوم عاشوراء، أي في العاشر من الشهر العربي محرم، ويقال إنّ اليوم كان في حينها يوم سبت.

وجاء أن يوم الزينة هذا هو عيد يتزيّن الناس فيه صغارًا وكبارًا، رجالاً ونساءً، ويرتدون أجمل الملابس ذات الألوان الزاهية، وينثرون على وجوههم وملابسهم مساحيق ملونة لإشاعة مزيد من البهجة وطقوس المسرّة والاحتفال بهذا اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العيد ما زال من أهم الأعياد لدى بعض القوميات العربية؛ فهو دارج ومشهور في مصر، وفي الهند وباكستان وإيران وكردستان وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وغيرها من البلدان.

و يخرج الناس فيه خلال الربيع ويحتفلون بقدومه، وتلبس فيه الفتيات الفساتين الملوّنة والمزركشة، ويخرج فيه الجميع إلى أحضان الطبيعة، ويأكلون ويرقصون وينشدون ويتجمعون في حلقات عديدة يبتهجون ويحتفلون فيها، ويبقى يوم الزينة، أو عيد النيروز أو عيد شم النسيم عيداً يبعث على المرح والغبطة والسرور في روح المحتفلين به.

ويعد عيد النيروز معروفًا كثيرًا لدى الأكراد وهم مَن يحتفلون به ويعتبرونه أهم أعيادهم، ويعد بمثابة رأس السنة الجديدة بالنسبة لهم، وفي معظم البلدان التي تحتفل به يكون هذا اليوم يوم عطلة رسمية.

