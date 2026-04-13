ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته

خطبة شم النسيم تعد أحد الأسرار الخفية عن كثير من المسلمين، الذين يظنون أن شم النسيم هو أحد أعياد الإخوة المسيحين فقط، فيما أنه من المناسبات التي لا تخالف الشرع الحنيف ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، بل إن ما يزيد العجب حقًا هو خطبة شم النسيم التي كان يلقيها الصحابي عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- على المسلمين في هذا اليوم، ولعل هذا ما يثير الفضول عن حقيقة خطبة شم النسيم ووصاياها.

خطبة شم النسيم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد ثبت في الأثر أن الصحابي عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه - كان يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع.

واستشهدت «الإفتاء» عن خطبة شم النسيم ، بما ورد في كتاب "فتوح مصر والمغرب" لابن عبد الحكم (ص: 165-167)، و"فضائل مصر وأخبارها" لابن زولاق (ص: 82 وما بعدها)، أن الصحابي عمرو بن العاص -رضي الله عنه - كان يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع.

وأوضحت أن الأصل في الاحتفال بالربيع وشم النسيم، أن موعده يكون عند دخول الربيع، لكن لما كان هذا الموعد يوافق صيام المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور خروج المسيحيين من صومهم.

موعد شم النسيم

وتابعت: وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة لا يستقيم الاحتفال بها إلا بروح الجماعة الوطنية الواحدة، منوهة بأن هذه لمسة إنسانية راقية قد جرى على مراعاتها المسلمون تشريعًا وممارسة عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة.

الاحتفال بشم النسيم

وبينت « الإفتاء»، أنه لَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم، وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

وأضافت أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

أفضل أعمال شم النسيم

ونوهت بأن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات.

واستطردت: وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا، منوهة بأن أربعة من هذه المظاهر الاحتفالية مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل، أولها صلة الأرحام، وثانيًا التمتع بالطيبات مع صلاح النية، وثالثًا التوسعة على الأبناء، ورابعًا الاستعانة على العمل بالاستجمام.

ولفتت أن بعضها مما يحث عليه الشرع ويجزي الله عنه جزيل الثواب، كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام، منبهة على ضرورة مراعاة ثلاثة آداب عند الخروج للمتنزهات، وهي : «الحفاظ على نظافة المكان وعدم ترك المخلفات، عدم التعرض للغير بالتحرش أو المعاكسة، وإعطاء الطريق حقه».

موعد شم النسيم 2026

يختلف موعد شم النسيم 2026 من عام لآخر، إلا أنه يوافق هذا العام شهر إبريل ، وسيكون موعد شم النسيم 2026 اليوم الاثنين 13 إبريل 2026، وهو أجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك باجر كامل، وشم النسيم بداية فصل الربيع، حيث نشأ من مهرجان شمو المصري القديم.

ويقضي المصريون شم النسيم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ويتناولون الطعام التقليدي من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.