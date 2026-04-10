الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من نسي خطيئته.. خطيب المسجد الحرام يحذره من 3 مصائب

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى لم يحزن على ما فات، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، والأدب خير ميراث، وحسن الخلق أفضل قرين.

وأوضح " بن حميد" خلال الجمعة الرابعة من شهر شوال اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مواعظ لمن اتعظ، وزواجر لمن ازدجر، فيها ما يوقظ القلب المستنير، وما يأخذ بمجامع ذي البصيرة اللبيب، فالقلوب تحيا بذكر الله، والغفلة تقسيها.

وأضاف أن الخشية تطرد عنها سهام الخطر، والقصر إذا ذكر تقصر ندم، والحذر إذا ذكر من بصيرته كتم، فاحذروا حكم الله، وقوّوا قلوبكم بالمواعظ، وتوبوا بالرجوع، وانزلوا عند حكمه، وخافوا إن عصيتم ربكم عذاب يوم عظيم، وكونوا من الناصحين، قائلًا: "طريق من تدارك الخطوات قبل الفوات.

وتابع: والبشرى لمن لزم تقوى الله وعمل الصالحات، والخسران لمن باع آخرته بدنياه، والخسارة لمن فرط في جنب الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا فإن نعيمها لا يدوم، ولا يخدعكم طول الأمل فإن الأجل معلوم، العمر رأس المال، وما فات منه لا عوض عنه ولا بدل.

وأردف: واليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، وأنتم في حال التدارك والنظر، محذرًا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم، والخوض في أعراضهم، مبينًا أن المتعاملين مع أدوات التواصل ووسائل الاتصال يوجد منهم من ينشر من غير بينة.

واستطرد: ويتحدث من غير تثبت، ويروي من غير تأكد، وينقل من غير تحقيق، فكيف يكون الحال يوم الحساب، حين يجد في صحائف أعماله خطأ لم يفعله، وسيئات لم يقترفها، يحمل وزر فعلها، ووزر نشرها، ووزر من صدقها، ووزر من تبعها، ووزر من شاهدها، ووزر من أذاعها، محذرًا من فتنة الإشاعة، وآفة المفاخرة، ووزر التباهي، وكسر قلوب الفقراء.

وأفاد ، قائلاً : "رب رجل ضاعت في أدوات التواصل أخلاقه، ورب كريمة من النساء قصرت في حشمتها وفي حيائها، ورب حازم في المواقع متهاون في الواقع، ورب كريم في التطبيق شحيح عند التحقيق.

ولفت النظر إلى أن الثبات يكون عند الابتلاء، أما في زمن العافية فكل الناس ثابتون، والرضا يكون عند البلاء، أما في حال الرخاء فكل الناس راضون".

وأوصى بعدم ترك الحق لرضا الناس، ولا التلون لنيل إعجاب العباد، وخير ما رُزق العبد سكينة في النفس، ونور في العقل، وطيب في القلب، وسلامة في الفكر، وأن خير المنافع دعوة والدين، وإخلاص صديق، وإخوان صفا.

وأشار إلى أن البخل يجمع المال ويذهب ما جمعه لغيره، والمثابرة تأتي بالحسنات وتذهب السيئات، والطاعة تبقى آثارها، ولذة المعصية تضمحل ويبقى عقابها، موصيًا بالمحافظة على الجماعة.

وحذر مما يكدر الصفوف، فالزلات غير قليلة، والمنافق ينشر الزلل والمتربص يعظِّم الأخطاء، وأن يلزموا الطاعة، فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهليةً.

