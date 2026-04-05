قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صفقة «سندوتشات اللانشون».. عباس شومان: شنطة تلميذ مهمل زاحمت أخبار الحرب إلى هذا الحد وصلنا

الدكتور عباس شومان، آمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،
الدكتور عباس شومان، آمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،
إيمان طلعت

علّق الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على واقعة التلميذ الذي استبدل حقيبته فى سبيل سندوتشات اللانشون.

وقال “شومان” فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أخبار شنطة تلميذ مهمل زاحمت أخبار الحرب، إلى هذا الحد وصلنا !. 

أثارت واقعة غريبة بطلها طفل يُدعى «عصام» من محافظة المنيا جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لوالدته تستغيث فيه بسبب اختفاء حقيبته المدرسية داخل المدرسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الطفل من المدرسة دون حقيبته، مدعيًا فقدانها، ما دفع والدته للذهاب إلى المدرسة والشكوى من الإهمال، قبل أن تقوم بتصوير فيديو تستغيث فيه بالمسؤولين، معبرة عن غضبها وخوفها على نجلها.

وخلال وقت قصير، انتشر الفيديو بشكل واسع، ما أدى إلى تحرك الجهات المعنية لفحص الواقعة، خاصة مع عدم وجود معلومات واضحة داخل المدرسة حول مصير الحقيبة.

لكن المفاجأة جاءت بعد كشف الحقيقة، حيث تبين أن الطفل لم يفقد حقيبته، بل قام باستبدالها مع أحد زملائه داخل المدرسة، في “صفقة” مقابل سندوتشات لانشون، في تصرف أثار موجة من الجدل بين المتابعين.

وأعادت الواقعة طرح تساؤلات حول أساليب التربية وسلوكيات الأطفال، خاصة فيما يتعلق بالكذب وتحمل المسؤولية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها مجرد تصرف طفولي عفوي، وآخرين رأوا فيها مؤشرًا يستدعي الانتباه والمتابعة من أولياء الأمور.

عباس شومان سندوتشات اللانشون صفقة سندوتشات اللانشون

