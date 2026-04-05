الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الرزق بالولد.. كلمات مُجربة للمحرومين من نعمة الإنجاب

الحامل
إيمان طلعت

يستحب عند اللجوء إلى ترديد دعاء الرزق بالولد، أن نقول مثلما كان يقول سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

دعاء الرزق بالولد

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.
2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.
4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.
5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء .
6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.
8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات.
10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.

دعاء لطلب الذرية مجرب

( قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) [آل عمران:38]

(رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) [النساء:89]

(رب هب لي من الصالحين)

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)

وكان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم]

دعاء للمحرومين من الذرية

ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولداً ذكراً يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محموداً بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ولداً واجعله تقياً ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيراً.

ـ اللهم هب لي من لدنك ذكوراً ليكونوا لي عوناً على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكراً، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي مولوداً ذكراً تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحاً مُصلحاً، ومُعيناً لي على نوائب الدهر.

ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

دعاء الرزق بالولد دعاء الرزق دعاء الانجاب دعاء لطلب الذرية مجرب دعاء للمحرومين من الذرية

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

