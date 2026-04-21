بعد استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عباس شومان: يجب التحقق من هوية المنتقبة وتدوين بياناتها

علق الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب الجرائم قائلاً: إنه من المناسب أن تتأكد امرأة من شخصية المنتقبة على باب أي مصلحة وتدوين بيانات بطاقة الرقم القومي.

فى سياق متصل، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارات عاجلة عقب واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين، تضمنت السماح بدخول المنتقبات مع التحقق من الهوية من خلال عناصر أمن نسائية داخل غرفة مخصصة، إلى جانب تفتيش جميع الزائرين مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد والحضّانات، مع التأكيد على أن يتم تفتيش السيدات بواسطة عناصر أمن نسائية حفاظًا على الخصوصية.

قرارات عاجلة من شيخ الأزهر

وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن واقعة الطفلة بمستشفى الحسين الجامعي.

تفتيش جميع زائري المستشفى

وأوضح «صديق» أن الإمام الأكبر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفتيش جميع زائري المستشفى، مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد وحضّانات الأطفال، مؤكدًا أن أعمال التفتيش تشمل الجميع، خاصة النساء، على أن تتم بواسطة عناصر أمن نسائية، للتحقق من هوية المترددين على هذه الأقسام.