عباس شومان: ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علماء الأزهر كذب وافتراء

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: إن المتابع للأزهر ومنبر جامعة، وهيئة كبار علمائه، وجامعته ومناهجها،ومجمع بحوثه ،يعلم:أن مايدعيه البعض من تشيّع لبعض علمائه كذب وافتراء.

ولفت خلال صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الأزهر مؤسسة سنيّة أشعريٓة كان ولازال وسيبقى، هو وجميع منتسبيه، ولا داعي للمزايدات، فنحن في حاجة للحمة ووحدة الصف لا للفرقة والانقسام.

وفى وقت سابق قال الدكتور عباس شومان، إن الوقت ليس وقت مناقشة المذاهب العقدية أو الفقهية فأعداء الأمة لايقاتلون مذهبا وإنما يريدون تدمير الأمة بأسرها.

واضاف دكتور شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لعل الأمة تدرك ذلك وتصحح أخطاءها الجسيمة.

في سياق اخر.. الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

المذهب الأشعرى يعودة بالمسلمين لعهد النبى

كان قد لخص الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى وقت سابق المذهب الأشعرى قائلا: "المذهب الأشعرى عودة بالمسلمين لعهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأن مذهب المعتزلة مخترع، وكذلك مذهب السلف الذى نراه ويروج به الآن."

ليؤكد أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مؤسسة الأزهر الشريف تهتم بالحفاظ على منهج النبى، ومواجهة أى مذاهب دخلية كالمعتزلة والسلفية.