قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر
وزارة الخارجية: أوضاع المصريين في الخليج والمشرق مطمئنة والعودة إلى مصر مستمرة
أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين بالسرقة.. في هذا الموعد
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا مراكز أمنية وعسكرية إسرائيلية في تل أبيب وبتاح تكفا وحولون
وزير الري: السيطرة على سيول سانت كاترين بسدود وبحيرات جبلية ومتابعة 24 ساعة
بسعر لن تصدقه إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق في 2026
نتنياهو: لقد حان الوقت لرؤية قادة الدول الأخرى ينضمون إلينا في الحرب
محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة
معبر رفح يشهد وصول دفعات من الجرحى الفلسطينيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية
مأساة دمياط.. 5 أطفال يفقدون حياتهم وساندي بين الحياة والموت بعد انقلاب عربة كارو بالمصرف
التصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع بالمقطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عباس شومان: ما يدعيه البعض من تشيّع لبعض علماء الأزهر كذب وافتراء

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
شيماء جمال

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: إن المتابع للأزهر ومنبر جامعة، وهيئة كبار علمائه، وجامعته ومناهجها،ومجمع بحوثه ،يعلم:أن مايدعيه البعض من تشيّع لبعض علمائه كذب وافتراء.

ولفت خلال صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن الأزهر مؤسسة سنيّة أشعريٓة كان ولازال وسيبقى، هو وجميع منتسبيه، ولا داعي للمزايدات، فنحن في حاجة للحمة ووحدة الصف لا للفرقة والانقسام.

وفى وقت سابق قال الدكتور عباس شومان، إن الوقت ليس وقت مناقشة المذاهب العقدية أو الفقهية فأعداء الأمة لايقاتلون مذهبا وإنما يريدون تدمير الأمة بأسرها.

واضاف دكتور شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لعل الأمة تدرك ذلك وتصحح أخطاءها الجسيمة.

في سياق اخر.. الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في الوقت الذي لا يعلم إلا الله نهاية الإجرام العالمي، لازال السفهاء يقودون حربا فكرية أظنها ليست منفصلة عن الحرب العسكرية.

وأضاف د. شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنه يبدو أن العقول الجامحة تجر العالم إلى مصير مجهول، فاللهم سلم سلم.

وتابع أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: أتمنى أن تضع الحرب أوزارها فلا خير لنا فيها، أو ترتد على صانعيها.

المذهب الأشعرى يعودة بالمسلمين لعهد النبى

كان قد لخص الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى وقت سابق المذهب الأشعرى قائلا: "المذهب الأشعرى عودة بالمسلمين لعهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأن مذهب المعتزلة مخترع، وكذلك مذهب السلف الذى نراه ويروج به الآن."

ليؤكد أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مؤسسة الأزهر الشريف تهتم بالحفاظ على منهج النبى، ومواجهة أى مذاهب دخلية كالمعتزلة والسلفية.

عباس شومان الأزهر المذهب الأشعري المذاهب العقدية

