الجمارك تحبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المبيدات الزراعية الحشرية بـ11 مليون جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الدكتور مصطفى الكيلاني والإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة زينب شمس والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة عبدالله مصطفى من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من المبيدات الزراعية الحشرية والتلاعب فى القيم الجمركية بالمخالفة لقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

وكانت المحاولة الأولى بناءً على معلومات وتحريات قام بها هيام فوزي رئيس قسم ومحمد راضي مأمور تعريفة ومحمد صابر مفتش المكافحة بالإدارة العامة للتحليل والاستهداف أكدت قيام إحدى الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية بالتلاعب في مستندات الإفراج الجمركي الخاصة بها.

وعقب استصدار موافقة وزير المالية وإذن النيابة العامة ، تم تشكيل لجنة من رضا صدقي ومحمد سليمان ومحمود نبيه وطارق سعيد لتفتيش مقر الشركة حيث تم ضبط الفواتير الأصلية والمستندات الخاصة بالشحنات الاستيرادية، ومن خلالها تبين وجود تلاعب وتدنى فى القيم والفئات الجمركية .

وبلغت فروق الضريبية والغرامات والتعويضات الجمركية المستحقة نحو ٧ مليون ٩٧ ألف و ٤٢ جنيه.

قرر الدكتور مصطفى الكيلاني المدير العام إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1872 لسنة 2025، وأقرت الشركة بالوقائع المنسوبة إليها، وتقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل المستحقات المالية المستحقة عليها.



وكانت المحاولةالثانية بناء على معلومات مفادها قيام إحدى الشركات بالتلاعب في الأصناف المستوردة والإفصاح عنها على غير حقيقتها ، بتكثيف أعمال الفحص والتحريات تم ضبط الشركة المتورطة في بإدخال تلك الأصناف بالمخالفة للإقرارات الجمركية.

وأكدت نتائج الفحص صحة الواقعة، بما يمثل تهربًا جمركيًا مكتمل الأركان، فضلًا عن ما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين نتيجة تداول مواد غير خاضعة للرقابة والمعايير.

وقام بالمشاركة فى أعمال التحريات والضبط أحمد محمد أحمد و أحمد عيد الحلو ومحمد فؤاد و إسلام شكري وأنس فوزي ومحمد الخولي ومحمد السيد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعبد الباسط محمود إلى بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالعين السخنة برئاسة نصر حسن الله وأمينة عوض.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة عن هذه الواقعة نحو 11 مليون جنيه

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 887 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات التعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .